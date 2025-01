Ficarra e Picone a Noto alla ricerca di location per una nuova serie Netflix

Noto - Salvo Ficarra e Valentino Picone sono stati a Noto stamani alla ricerca di location per una nuova serie televisiva distribuita da Netflix. Il duo comico siciliano, al cinema con l'Abbaglio, per la regia di Roberto Andò, con Toni Servillo coprotagonista e mattatore del film, stanno facendo scouting in questi giorni per trovare location in cui girare la nuova serie tv su cui vige il massimo riserbo.

L'area di interesse del duo comico palermitano è tra Siracusa e Noto, ma anche altri comuni potrebbero entrare nel novero dei siti in cui la serie potrebbe essere girata. Di certo c'è che la nuova serie sarà realizzata in buona misura a Roma, a Cinecittà, mentre un mese di lavorazione dovrebbe essere ambientato in Sicilia, e il siracusano è candidato in questo momento, col il lembo di territorio che da Siracusa volge verso Noto, a ospitare la produzione televisiva.