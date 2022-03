Ficarra e Picone e Toni Servillo sul set del film su Pirandello

Erice, Trapani - Arrivano le prime immagini dal set de "La Stranezza" il nuovo film di Roberto Andò con Toni Servillo e il duo palermitano Ficarra e Picone. Il lungometraggio si gira tra Palermo, Trapani ed Erice (riprese in questi giorni). "Ciaooo ragazzi - scrivono i due comici siciliani in una didascalia di una delle prime foto che arrivano dal set del film del regista palermitano - ci piace molto condividere con voi questa foto in cui siamo con il grande Toni Servillo durante un momento di pausa sul set del film 'La stranezza', di Roberto Andó. Presto al cinema!". Ficarra e Picone sono reduci dal successo ottenuto nella serie "Incastrati" andata in onda su Netflix della quale gli stessi comici hanno annunciato la realizzazione della seconda stagione.

La storia è ambientata nel 1920. In Sicilia per un breve soggiorno, Luigi Pirandello (Servillo) si imbatte in un imprevisto che lo porterà a incontrare due singolari figure di teatranti, Onofrio Principato (Ficarra) e Sebastiano Vella (Picone), due dilettanti che stanno provando con gli attori della loro filodrammatica un nuovo spettacolo. L’incontro tra il geniale papà dei Sei personaggi in cerca d’autore e questa scalcinata compagnia amatoriale sarà foriero di molte sorprese. A fine gennaio erano state annunciate le selezioni per cercare comparse.

Nel cast anche Renato Carpentieri, Donatella Finocchiaro (catanese), Luigi Lo Cascio (altro palermitano), Galatea Ranzi e Fausto Russo Alesi (ancora un palermitano). Andò ha scritto anche la sceneggiatura assieme a Massimo Gaudioso e Ugo Chiti. A produrre sono Attilio De Razza e Angelo Barbagallo per Bibi Film, Tramp Limited, Medusa Film e Rai Cinema e in collaborazione con Prime Video.