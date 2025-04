Ficarra e Picone girano il nuovo film ad Avola, Noto e Siracusa

Noto - Il nuovo film del duo comico siciliano Ficarra e Picone vedrà il primo ciak isolano il 23 aprile. Si tratta di una produzione per Netflix sul sui contenuto vige il riserbo al momento e di cui Ragusanews aveva parlato con largo anticipo.

In questi giorni, infatti, i due attori e produttori siciliani sono a Noto e Avola per programmare le riprese del loro nuovo progetto cinematografico. La nuova serie prodotta e distribuita da Netflix sarà girata in larga parte a Cinecittà, ma dedicherà circa un mese di riprese nel Siracusano. L’inizio delle riprese è previsto per mercoledì 23 aprile e le stesse dovrebbero protrarsi fino al 29 aprile, per poi riprendere dal 10 al 17 maggio.

Le città in cui il film sarà girato sono appunto Noto, Avola e Siracusa. Noto sarà anche base logistica e operativa della produzione. Salvo Ficarra e Valentino Picone hanno ufficializzato il loro impegno alla presenza dei sindaci di Noto Corrado Figura e di Avola Rossana Cannata.