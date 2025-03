Ficarra e Picone girano nuova serie Netflix tra Siracusa e Noto, al via i casting per le comparse

Noto, Siracusa - Il duo comico siciliano Ficarra e Picone girano una nuova serie Netflix tra Siracusa e Noto, come anticipato da Ragusanews, e cercano comparse e figurazioni speciali.

Aperti i casting. Si svolgeranno nelle giornate del 14, 15 e 16 marzo, ore 9.30/13.30 – 14.30/18.00, presso gli uffici dell’ex pretura in via Giovanni Bovio, 14. Ancora pochi i dettagli sulla produzione. Al momento si sa che sono quattro le città in cui la nuova serie Netflix sarà girata: Roma, con gli studios di Cinecittà, Milano, e quindi Siracusa e Noto. Il primo ciak nel continente, mentre le ultime quattro settimane dei lavorazione del film saranno in Sicilia.

Come candidarsi ai casting di Ficarra e Picone

Si ricercano comparse e figurazioni, con domicilio sul territorio di Noto, Avola e comuni limitrofi, lavoro retribuito con le seguenti caratteristiche: bambine e bambini dagli 8 ai 12 anni; donne e uomini dai 18 agli 80 anni; attrici e attori amatoriali e con esperienza dai 25 ai 65 anni; donne e uomini atletici e sportivi o ex militari dai 30 ai 60 anni; uomini con corporatura muscolosa (es. addetti alla sicurezza) senza tatuaggi evidenti dai 40 ai 50 anni.

Tutti i minori dovranno essere accompagnati dal proprio genitore/tutore legale in ogni momento. In alternativa si potrà partecipare al casting inviando una email a: castingnoto@gmail.com con tre foto attuali: primo piano; profilo e figura intera su sfondo bianco, senza occhiali né trucco. All’interno della mail è necessario anche inserire indirizzo e città di residenza, data e luogo di nascita, numero di cellulare, altezza, peso, taglia vestiti e misura scarpe.