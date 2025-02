Ficarra e Picone, nuovi sopralluoghi a Noto, stringono i tempi per nuova serie Netflix

Noto - Stringono i tempi per la nuova serie Netflix di Salvo Ficarra e Valentino Picone a Noto e Siracusa. I due comici palermitani, come anticipato da Ragusanews, hanno scelto le due città e i brani di territorio circostanti per girare una nuova serie televisiva prodotta da Netflix e su cui vige al momento il massimo riserbo.

News Correlate Ficarra e Picone gireranno una nuova serie Netflix a Noto e Siracusa

Già a fine gennaio Salvo Ficarra e Valentino Picone avevano fatto una attività di scouting a Noto per valutare possibili location di una nuova serie televisiva che li vede protagonisti. Insieme a Noto c'era in ballo anche l'ambientazione di alcune scene della serie a Siracusa. Dopo una serie di valutazioni i due attori palermitani hanno dato il disco verde alle due città. Al momento si sa che sono quattro le città in cui la nuova serie Netflix sarà girata: Roma, con gli studios di Cinecittà, Milano, e quindi Siracusa e Noto. Il primo ciak nel continente, mentre le ultime quattro settimane dei lavorazione del film saranno in Sicilia.