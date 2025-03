Fiction, Vanina torna a girare a Catania

Catania - “Vanina – Un vicequestore a Catania” torna a girare in città.

Il sindaco Enrico Trantino ha ricevuto a Palazzo degli elefanti una delegazione della Palomar, la società di produzione della serie tv Mediaset “Vanina – Un vicequestore a Catania”, per discutere del progetto di una seconda stagione ambientata e girata sempre nel capoluogo etneo e sempre con protagonista Giusy Buscemi. La prima serie è stata realizzata a Catania nell’estate del 2023 e mandata in onda su Canale 5. Il sindaco ha confermato la disponibilità dell’amministrazione.

La Palomar prevede a partire dalla prossima primavera la lavorazione per diversi mesi di quattro nuovi film di 100 minuti ispirati ai romanzi di Cristina Cassar Scalia, con riprese in luoghi catanesi già collaudati e altri inediti, anche di particolare suggestione, con il coinvolgimento di professionisti, maestranze e strutture ricettive catanesi. “Un ritorno che ci inorgoglisce – dice Trantino – perché tra l’altro conferma la capacità attrattiva della nostra meravigliosa città. Faremo del nostro meglio per assecondare il lavoro di una produzione capace di valorizzare culture e territori, come già dimostrato anche con la serie capolavoro sul commissario Montalbano”.