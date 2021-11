Filippa Lagerback e Daniele Bossari in vacanza a Catania FOTO

Giornata da ricordare per la famiglia Bossari-Lagerback che ha condiviso con i follower i momenti più belli della loro vacanza a Catania, in Sicilia

La presentatrice di ‘Che Tempo Che Fa’, Filippa Lagerback e Daniele Bossari hanno trascorso una vacanza a Catania, e proprio Filippa che raggiante mostra le foto che immortalano i momenti più belli della loro vacanza a Catania, sulla sua pagina Facebook

Daniele Bossari e Filippa Lagerback sono una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo ma, nonostante il grande amore a tenerli insieme, i due hanno attraversato un delicato momento di crisi che li ha condotti quasi all’addio. Dopo 18 anni d'amore e una figlia, Stella, nel giugno 2018 si sono uniti in matrimonio. Il loro matrimonio è stato un evento molto atteso e seguitissimo soprattutto sui social. Ora la coppia ha scelto il mese di Novembre per concedersi una romantica vacanza Siciliana a Catania, che sia una seconda luna di miele?

Stella Bossari

La figlia di Filippa Lagerback e Daniele Bossari somiglia in modo impressionante a entrambi i genitori con i quali ha stretto un bellissimo rapporto. Stella Bossari ha soltanto 18 anni ma ha scelto di andare a vivere con il fidanzato, Riccardo. Stella Bossari è già seguitissima sui social con i suoi 136mila follower.

Daniele Bossari negli anni ha costruito davvero un’importante carriera nel mondo dello spettacolo come conduttore, diventando una delle punte di diamante della tv, a rendere la sua vita perfetta è stato l’amore con Filippa Lagerback insieme alla quale è diventato padre della figlia Stella. Una vita perfetta, durante la quale aveva conquistato tutto ciò che desiderava, ma che in men che non si di ca si trasforma… come lo stesso Bossari ha avuto modo di raccontare in occasione di varie interviste, e persino al Grande Fratello Vip.

Una forte depressione, dunque, aveva investito la vita di Danieel Bossari e che, inevitabilmente, aveva scatenato delle conseguenze nel rapporto di coppia.

Gli anni bui di Daniele Bossari

Prima di ritrovare il sorriso, Daniele Bossari ha dovuto combattere contro sé stesso affinché riuscisse a emergere dal periodo buio che stava attraversando quando il mondo della televisione sembrava averlo messo da parte. Daniele Bossari non ha mai fatto mistero del difficile momento vissuto insieme a Filippa Lagerback (sposata dopo il GF Vip ndr.), rimasta sempre al suo fianco nonostante tutto e tutti. Ma ora a guardarli insieme in vacanza a Catania, solari e sorridenti, sembra tutto passato.

Filippa Lagerback, stella del programma Che tempo che fa, a Vanity Fai ha rilasciato poi la seguente dichiarazione: “Le liti ci stanno e fanno parte della vita e sarebbe strano se non si verificassero degli scontri, che invece reputo produttivo. La cosa importante è che ognuno riesca a mantenere i propri spazi anche se la casa è piccola e prendersi del tempo per sé, senza ovviamente che l’altro si offenda”.

Ora come mostrano le foto postate su Facebook dalla coppia, la felità sembra essere di casa, forse merito anche della Sicilia e della bella Catiania che fa da sfono agli scatti postati dalla coppia in vacanza a Catania.

Turisti per caso, Catania[Pranzare fuori in maglietta a novembre non ha prezzo… ]