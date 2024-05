Film Commission, Serie Tv danese gira a Sampieri di Scicli

Scicli - La tv di Stato danese “Dr Kultur”, in collaborazione con la Scicli Film Commission, ha realizzato nei giorni scorsi le riprese di una serie televisiva ambientata nelle Isole Vergini nella seconda metà del 18esimo secolo che racconta la condizione degli schiavi nelle piantagioni delle ex colonie della Danimarca. La location scelta è stata un campo con una coltivazione di canna da zucchero in prossimità della antica stazione ferroviaria di Sampieri.

Ad accogliere la troupe della primaria emittente televisiva di Stato danese, paragonabile all’italiana Rai 5, la giunta Marino e la Scicli Film Commission. Prosegue il lavoro di accoglienza di produzioni cinematografiche e televisive nel territorio di Scicli, così ricco e vario di ambientazioni che si prestano alle esigenze più inattese.