Favignana - Matt Damon si gode una gita in yacht a Favignana con la famiglia in una pausa dal set de “L’Odissea”, per la regia di Christopher Nolan.

Terminate le riprese a Favignana, da oggi i riflettori si accendono sulle Eolie, con le grotte di Lipari che si preparano a diventare campo di battaglia.