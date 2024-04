Fiorella Mannoia, 70 anni in forma strepitosa e l'amore per Carlo

Fiorella Mannoia ha compiuto 70 anni il 4 aprile. L'amore per Carlo Di Francesco, più giovane di 25 anni.

56 anni di carriera alle spalle, una vita lontana dal gossip tra l'amore per la musica, l'impegno sociale e politico e storie d'amore sempre vissute in modo privato: Fiorella Mannoia oggi ha 70 anni appena compiuti e non ha alcuna intenzione di rallentare con gli impegni lavorativi. Dopo aver emozionato il pubblico con Mariposa, brano in gara a Sanremo che le è valso il Premio "Sergio Bardotti" per il miglior testo, Fiorella è pronta a un 2024 fitto di impegni tra l'atteso concerto-evento Una Nessuna Centomila - In Arena e il tour estivo Fiorella Sinfonica. Qual è il segreto della sua ottima forma?

Fiorella Mannoia ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo su un duplice binario. Da un lato la carriera da cantante, iniziata nel 1968 con la sua partecipazione al Festival di Castrocaro, dall'altro quella di stuntwoman per il cinema, portando avanti l'attività del padre e dei fratelli Maurizio Stella e Patrizia, soprattutto nelle scene a cavallo. La musica poi ha avuto il sopravvento, e per fortuna potremmo dire visti i capolavori interpretati negli anni, da Quello che le donne non dicono a Il cielo d'Irlanda, da Come si cambia a Che sia benedetta.

La carriera da cantante e interprete ha preso il sopravvento sull'altra, ma Fiorella Mannoia non ha mai davvero detto addio alla passione per l'attività fisica. Negli ultimi anni, però, ha raccontato di puntare più sull'alimentazione che sullo sport. Intervistata nel 2020, in piena pandemia, da Luca Barbarossa e Neri Marcorè a Radio 2 Social Club, la 70enne ha ammesso di aver un po' allentato: "Attività fisica? Ho cominciato con tanta buona volontà, poi mi sono persa per strada".

Qualche anno fa l'immagine di Fiorella Mannoia era stata usata in modo illecito per promuovere una promettente dieta dimagrante in grado di far perdere fino a 14 chilogrammi. Quella bufala aveva spinto Fiorella a smentire tutto e svelare qualcosa in più sul regime alimentare che segue ormai da anni, fatto di cibo sano con una dominanza di frutta e verdura. Fiorella non rinuncia ai carboidrati, a cominciare dalla pasta ma senza esagerare, e si concede spesso durante la giornata degli snack a base di frutta secca.

Fiorella Mannoia è molto riservata sulla sua vita privata. Da sempre lontana dal gossip, la cantante è stata legata negli anni '70 e anni '80 al cantautore e produttore Memmo Foresi. Per 20 anni, poi, è stata legata al musicista e compositore Piero Fabrizi, suo collaboratore per oltre 23 anni e direttore artistico di tutti i suoi concerti fino al 2008. Le loro strade si sono poi separate, sentimentalmente e professionalmente, e dal 2007 il cuore di Fiorella Mannoia batte per il musicista e produttore discografico Carlo Di Francesco, più giovane di lei di 26 anni. La coppia si è sposata con rito civile il 22 febbraio 2021, dopo quasi 15 anni di fidanzamento.

Chi è Carlo di Francesco, marito della Mannoia

È un polistrumentista di grande successo, che è specializzato nelle percussioni.

Nasce ad Avezzano, in Abruzzo, 43 anni fa ma studia musica a Cuba all'età di 18 anni. Si inizia a far conoscere quando in tourneé affianca artisti come Alex Britti, Edoardo Bennato e Ornella Vanoni. Come si sono conosciuti La storia tra la Mannoia e Carlo di Francesco rimane segreta per anni. Solo nel 2018 decidono di rivelarla postando una foto sui social, ma erano insieme già da 10 anni. Lei aveva detto che il matrimonio e i figli non erano una priorità, ma il giovane l'ha poi convinta a sposarsi.