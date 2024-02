Fiorella Mannoia e il marito Carlo Di Francesco, un amore. VIDEO

Sanremo - Questa è la storia d’amore tra Fiorella Mannoia e suo marito Carlo Di Francesco, 69 anni lei e 43 lui.

Carlo Di Francesco è originario di Avezzano, in provincia di L’Aquila, e ha iniziato a suonare la chitarra quando aveva 13 anni. Appena maggiorenne, è volato a Cuba con il fratello gemello, Matteo, per studiare le percussioni afro-cubane all’Istituto Superiore d’Arte (con lui ha fondato un gruppo di bata - rumba, la musica tradizionale cubana). Senza mai abbandonare la musica, per diversi anni ha anche praticato rugby a livello agonistico. Fra le sue collaborazioni, quelle con Ornella Vanoni, Loredana Bertè, Edoardo Bennato e il compianto Alex Baroni. Carlo Di Francesco si è fatto conoscere dal pubblico anche per avere partecipato come professore alla tredicesima edizione di Amici.

Ed è lì, proprio dietro le quinte del programma di Maria De Filippi, che Fiorella Mannoia e Carlo, nel 2007, si sono conosciuti. Ma, anche se l’amore è sbocciato presto, i due hanno vissuto la loro relazione in grande segreto per una decina di anni, prima di rivelarla ai fan. È poi stata lei, nel 2017, ad ufficializzarla.

Con Carlo Di Francesco, che è anche il produttore di tutte le canzoni dell'artista romana e un membro della sua band, Fiorella Mannoia si è sposata il 22 febbraio 2021. In silenzio, lontano dai riflettori, con un tailleur pantalone bianco e le sneakers color argento.

Eccoli in una simpatica gag al bar: