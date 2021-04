Fiorella Mannoia e il matrimonio con Carlo Di Francesco in pandemia

Fiorella Mannoia svela tutti i dettagli delle nozze in Pandemia Quello tra Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco è stato un matrimonio a sorpresa. Insieme al compagno da 15 anni, la cantautrice aveva sempre detto di non pensare alle nozze, un passo non prioritario per lei e per la loro relazione. Invece, evidentemente, ha cambiato idea. La cantante racconta con ironia perché abbia deciso di sposare il suo compagno storico, Carlo Di Francesco, in piena pandemia. «L'abbiamo fatto in periodo Covid anche per evitare che qualcuno si offendesse per il mancato invito», ha detto



La coppia si è sposata lo scorso febbraio, a Roma, con rito civile, lei indossava indossava uno smoking bianco e un bellissimo paio si sneakers dorate, molto di tendenza in questa primavera estare 2021.

E' stata una cerimonia semplice e intima, sia per le restrizioni che per volontà degli stessi sposi, come fa sapere Fiorella Mannoia al Corriere: "Dopo 15 anni ci siamo detti: 'Perché no?'. L'abbiamo fatto in periodo Covid, rivela la cantante anche per evitare che qualcuno si offendesse per il mancato invito: eravamo in 8-10, niente paparazzi". Lei stessa ha postato la notizia a nozze avvenute pubblcando la foto del matrimonio sul suo profilo Instagram

Il loro era un legame indissolubile anche prima del 'sì', ma ora qualcosa in più c'è, dice ironica: "Solo la fede. "Al momento delle promesse, ci veniva da ridere - ha raccontato la cantautrice -.

Con il matrimonio per noi non è cambiato molto, solo la fede al dito. Anzi, adesso - ha poi scherzato - quando discutiamo posso minacciarlo, 'Guarda che divorzio'".

Chi è Carlo Di Francesco, marito di Fiorella Mannoia

Fiorella e Carlo Di Francesco erano usciti allo scoperto nel 2017, dopo aver tenuto a lungo nascosto il loro legame al pubblico e ai media. Lui, musicista, produttore e arrangiatore nonché ex professore della scuola di Amici di Maria De Filippi, ha 25 anni meno della cantante, 67enne. Una differenza d'età che non ha mai preoccupato la coppia.