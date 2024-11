Fiorella Mannoia, la differenza di età col marito

Fiorella Mannoia ha compiuto 70 anni lo scorso 4 aprile. E da oltre vent’anni è legata alla sua anima gemella, Carlo Di Francesco. Ecco le loro date di nascita: 4 aprile 1954 per Fiorella Mannoia, nata a a Roma, 7 ottobre 1980 per Carlo, nato a L'Aquila. La differenza fa 26 anni.

Molto più giovane, lui, ma innamoratissimo così come lo è la cantante, Carlo è noto per aver partecipato ad Amici in qualità di insegante, e da poco tempo ha deciso di fare il grande passo con Fiorella. Si sono sposati, suggellando in questo modo il legame che li unisce da tantissimo tempo. La Mannoia, però, ha un’idea molto precisa sull’opportunità di avere figli (già espressa diversi anni fa).

Il colpo di fulmine con Carlo

La Mannoia è legata al giovane Carlo Di Francesco, in passato ha avuto anche altre storie significative. Durate a lungo, e tutte importanti.

Tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta, Fiorella Mannoia è stata fidanzata con il collega cantautore Memmo Foresi. Poi, per ben venti anni si è legata a Piero Fabrizi, che tuttavia non ha mai sposato. Il passo successivo, nel suo percorso amoroso, è stato il colpo di fulmine (quasi da film) che ha fatto innamorare la Mannoia di Carlo. Si sono conosciuti nel backstage di Amici di Maria De Filippi, dove Di Francesco lavorava come insegnante di canto. Da lì, tutto è andato a gonfie vele. Oltre vent’anni di relazione solidissima, fino alla decisione, in tempi di Covid, di pronunciare il fatidico "sì".

Così, Carlo e Fiorella sono diventati marito e moglie. "Ci siamo detti: ‘perché no?’", aveva dichiarato la cantante al Corriere, tempo fa. E si sono sposati "in periodo Covid anche per evitare che qualcuno si offendesse per il mancato invito: eravamo in 8-10, niente paparazzi. Al ‘vuoi tu prendere’ ci scappava da ridere". Oggi sono uniti più che mai. Sono la classica coppia riservata, entrambi gelosissimi della propria privacy. Quanto al capitolo figli, Fiorella ha sempre avuto le idee chiarissime. Sempre al Corriere disse senza fronzoli: "Non ho mai accettato lo stereotipo per cui se una donna non fa figli, è come se fosse una donna a metà. Io non ne ho. C’è stato un periodo in cui ne avrei voluti ma non sono arrivati. Oggi non mi mancano".

Chi è Carlo Di Francesco

Carlo Di Francesco è un produttore musicale ed ex insegnante di canto di Amici. Ha ventisei anni in meno rispetto alla moglie, Fiorella Mannoia, e prima di sbarcare in tv ha lavorato in qualità di polistrumentista in percussioni. Racconta che l’amore per la musica gli è nato dentro, quando aveva appena 18 anni, durante un viaggio-studio a Cuba.