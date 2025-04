Fiorello indagato per diffamazione per una battuta sulla Liguria

Imperia - La satira di Rosario Fiorello finisce nel mirino della magistratura. Lo showman siciliano, 64 anni, è indagato per diffamazione dalla Procura di Imperia in seguito a una querela presentata dal vicepresidente della Regione Liguria, Alessandro Piana. Oggetto del contendere, alcune battute pronunciate da Fiorello durante la puntata di ‘VivaRai2!’ dell’8 maggio 2024, il giorno dopo l’arresto dell’allora presidente Giovanni Toti. In quell’occasione, commentando il passaggio di poteri a Piana, Fiorello aveva definito la Liguria “un rave“, aggiungendo che “il vice di Toti [era] finito in un’inchiesta con escort e cocaina“ e che “d’ora in poi chi vuole andare in Liguria dev’essere maggiorenne”. Affermazioni che Piana ha percepito come “lesive” della sua reputazione personale e istituzionale, spingendolo a presentare un esposto nella sua provincia di residenza.

Alessandro Piana è risultato completamente estraneo all’inchiesta sui “festini” a base di escort e cocaina che aveva scosso la “Genova bene” nell’ottobre 2023. Quell’indagine, iniziata nel 2021 e culminata con l’arresto dell’architetto Alessandro Cristilli e dell’imprenditore Christian Rosolani, aveva visto il nome di Piana emergere solo marginalmente e per errore, indicato da una escort coinvolta (forse per un caso di omonimia con l’allora assessore leghista Alessio Piana, anch’egli risultato estraneo). Alessandro Piana aveva immediatamente smentito ogni coinvolgimento, convocando una conferenza stampa per dichiarare: “Non conosco questa gente, non so nemmeno di cosa si parli”. La sua posizione, infatti, non è mai stata oggetto di indagine formale in quel procedimento. Nonostante ciò, la battuta di Fiorello, pronunciata in un momento di grande attenzione mediatica sulla Liguria a causa dell’arresto di Toti (per un’altra vicenda legata a presunte tangenti), ha avuto ampia risonanza. Il procuratore capo di Imperia, Alberto Lari, ha quindi aperto un fascicolo a carico di Fiorello, ipotizzando il reato di diffamazione, come richiesto nella querela di Piana.