Francesca Chillemi e Can Yaman, bagno di folla al loro arrivo a Venezia

Bagno di folla per Francesca Chillemi e Can Yaman al loro arrivo al Lido, i due attori hanno catturato gli obiettivi dei fotografi e l'attenzione dei numerosissimi fan che li hanno accolti tra applausi e richieste di autografi. Il loro arrivo insieme, sorridenti e complici, a Venezia, era atteso da molti. Al Lido i due si sono fatti immortalare posando proprio come una coppia.

Le due star sono a Venezia per presentare la loro serie 'Viola come il mare'.

A Venezia 79 Can Yaman e la sciliana Francesca Chillemi arrivano insieme e scatenano i cori della folla e dei fotografi: "Bacio, bacio", gridano in tanti, e ancora: "Fate l'amore". Un invito quest'ultimo che imbarazza non poco i due attori protagonisti della nuova fiction di Canale 5 "Viola come il mare". Yaman non si scompone e risponde: "Il prossimo anno...".



Can e Francesca sono sbarcati nella magica Laguna qualche ora prima del red carpet, sorridenti e felici di essere in questa nuova avventura insieme. I due attori, infatti, hanno legato moltissimo sul set di Viola come il Mare, e Can non ha nascosto di dovere molto alla collega siciliana che non ha mai protestato contro le difficoltà dettate dalla lingua (questa è la primissima volta che Yaman recita totalmente in italiano) e anzi si è messa a disposizione per aiutarlo a migliorare.

Su un loro possibile flirt si vocifera da tempo, anche se con pochi fondamenti di verità, visto che Francesca Chillemi ha un compagno, Stefano Rosso, che è anche padre di sua figlia, nata nel 2016, e che ieri è arrivato al Lido.

Né l'attrice né Yaman hanno comunque mai voluto commentare i rumor su una loro possibile relazione, e i loro silenzi non hanno fatto che alimentare il gossip. Le voci su una loro relazione segreta avevano cominciato a diffondersi dopo che nel novembre scorso erano circolati degli scatti di Can e Francesca mentre uscivano dallo stesso appartamento. Immagini sulle quali i due attori non si sono mai espressi.

Dopo aver confermato la sua grande presa sul nostro pubblico con le due fiction andate in onda a inizio estate, "Mr. Wrong" e "Daydreamer", Yaman si prepara anche alle riprese del remake in chiave contemporanea del kolossal "Sandokan", il cui progetto era stato annunciato già lo scorso anno, ma che ancora non sembra in procinto di partire.