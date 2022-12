Francesca Cipriani si è sposata: le foto del matrimonio da favola

Come dimenticare le sue urla dentro la casa del Grande Fratello quando sentiva nominare il suo Alessandro? Francesca Cipriani, dopotutto, una cosa l'aveva capita già da allora, quell'imprenditore romagnolo di cui si era innamorata sarebbe diventato l'uomo della sua vita



Lo scorso weekend è stato magico e speciale per Francesca Cipriani: ha coronato finalmente il suo sogno d'amore sposando il compagno Alessandro Rossi. La proposta era arrivata un anno fa in diretta tv quando la showgirl era tra i concorrenti del Grande Fratello Vip ma solo lo scorso sabato i due hanno pronunciato il fatidico sì a Roma. Il rito religioso si è tenuto nella Basilica di San Bartolomeo all’Isola Tiberina, mentre i festeggiamenti sono continuati in un castello alle porte della Capitale. Tra gli ospiti c'erano moltissimi volti noti, primi tra tutti gli ex protagonisti del reality di Canale 5, ma a "dare buca" è stato Alfonso Signorini (che avrebbe dovuto ricoprire i panni di testimone ma che è stato sostituito all'ultimo minuto da Giucas Casella).





La reunion degli ex gieffini alle nozze della Cipriani

Tappeto bianco e ghirlande di rose total white fuori la chiesa, cascate di fiori nel castello che ha ospitato la cerimonia e una wedding bag per gli invitati: Francesca Cipriani ha avuto il matrimonio dei suoi sogni, diventando finalmente la moglie del compagno Alessandro. Al di là della location, delle bomboniere e del menù, ad attirare le attenzioni sono stati gli invitati famosi.



Francesca Cipriani si è sposata: matrimonio da favola

Quella di Francesca e Alessandro è stata una giornata indimenticabile tra una cerimonia tradizionale in chiesa dove sono stati distribuiti, oltre ai confetti, anche dei fazzolettini per attenuare l'emozione. È seguita poi una super festa dove i vipponi hanno mangiato, ballato e si sono goduti una serata tra romanticismo e divertimento. E non potevano mancare i fuochi d'artificio alla fine. La più emozionata di tutti? Francesca che, dietro un sorriso che sembrava non spegnersi mai e gli occhi pieni d'amore ha mostrato il lato più tenero di sé, quello di donna innamorata.