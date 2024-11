Francesca De André attacca Cristiano: "Riarrangia brani di un morto per soldi"

Francesca De Andrè è nata a Genova nel 1990. Ha 34 anni e una vita segnata da alcune ferite.

Nonno Fabrizio De Andrè è sempre con lei («ho sofferto di depressione e attacchi di panico e le sue canzoni mi hanno spesso aiutato a superare quei momenti»), mentre con papà Cristiano i rapporti sono tesi da tempo e la sua recente intervista a “Novella 2000” non aiuterà certo a riportare il sereno fra i due.

«Non ho timore che gli giunga all’orecchio l’idea che ho di lui - ha precisato Francesca De André alla rivista - . Continua a riarrangiare i brani di un morto per monetizzare, quando per farsi strada gli sarebbe bastato attingere dal proprio talento, che non ha mai imparato a sfruttare. Ha sempre lasciato che le sue miserie prendessero il sopravvento sulle virtù».

Un giudizio lapidario quello che l’ex Gieffina ha del padre, che è appunto in giro per l'Italia con lo spettacolo “De André #DeAndré – Best of Live Tour”, omaggio all’indimenticato Faber a 25 anni dalla morte e che va ad aggiungersi al successo dei quattro album dedicati sempre a lui. E a proposito del celebre nonno, Francesca ha confessato di rivedersi moltissimo in lui. «Mi sorprendevo a pensare le stesse cose che lui metteva in musica, ma prima ancora di averle sentite nei sui brani. “Non è possibile!”, mi dicevo ascoltandolo “sul mio diario ho scritto la stessa cosa di cui sta cantando”. In questo spirito non temerò mai la solitudine, perché avrò sempre lui al mio fianco, che ho scoperto vivere in me. In ciò che sono oggi».

Un oggi che si è costruita passando attraverso dolori e sofferenze, compresa una storia tossica con il suo ex, Giorgio Tambellini, condannato in primo grado a tre anni e tre mesi di reclusione per violenza domestica, che le ha lasciato «segni indelebili», ma che le ha anche insegnato una lezione di vita. «Mi lecco le ferite e cerco di trarre il meglio da ciò che è successo - ha spiegato la De André -. Ho imparato a riconoscere chi è nocivo per la mia serenità, e me ne difendo allontanandolo».

Malgrado l’incidente di pochi giorni fa, quando ha ingerito della candeggina per errore, scambiandola per yogurt, e ha rischiato di morire, ora Francesca è serena. «Ho fatto pace con me stessa, col mio passato e con le inquietudini che mi hanno dato il tormento per anni - ha ammesso - . Coltivo progetti che stanno pian piano prendendo forma, ad esempio diventare tatuatrice. Intanto porto avanti la passione per la pole dance. Quanto alla musica, continuo a scrivere».