Francesca Di Leonardo, la parrucchiera siciliana dei divi di Venezia

Palermo - Nel suo "palmares" ci sono Penelope Cruz e Javier Bardem, Cate Blanchett e Hugh Jackman, Sigourney Weaver e Meriem Serbah. Dietro le loro chiome, sfoggiate sul red carpet dell’ultima Mostra del cinema di Venezia, c'era Francesca Di Leonardo (foto): parrucchiera palermitana scelta da Armani e Kerastase per acconciare le star ospiti del festival, a tono con l'abito cucito per loro dagli stilisti d’alta moda. "La cosa più bella è entrare nella vita dei personaggi - racconta -, si crea un rapporto di confidenza e iniziano a parlare delle cose private: i figli, i prossimi progetti in cui saranno impegnati”.

“In questi giorni si è corso tra gli hotel più importanti di Venezia dove alloggiavano, tutto era frenetico – continua -. Nelle pause si bevevano champagne e spritz, così andavano a lavorare più felici. E poi bisognava essere velocissimi, creare acconciature in pochi istanti". Tra i suoi clienti anche Timothée Chalamet, giovane attore statunitense con cittadinanza francese, noto per il film Don't Look Up: ha sfoggiato una schiena scoperta, abbastanza inedita per un maschio; ma "gli uomini - confida Francesca - spesso sono molto più attenti al look e vanitosi delle donne".