Francesca Ferragni è incinta: la sorella di Chiara lo annuncia sui social

Francesca Ferragni incinta, la sorella di Chiara lo annuncia su Instagram: “Non solo panettoni”

Chiara Ferragni sta per diventare zia: sua sorella Francesca, 32 anni, è in attesa del suo primo figlio dal fidanzato Riccardo Nicoletti, al quale è legata da una decina d’anni. Francesca, la sorella più piccola di Chiara Ferragni, è incinta. L’annuncio della gravidanza è arrivato attraverso il profilo Instagram in una foto con il fidanzato Riccardo Nicoletti.

Il tenero scatto ritrae Francesca insieme al fidanzato Riccardo Nicoletti mentre le bacia la pancia con un messaggio in tema natalizio: "Non solo panettoni".

La reazione di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni che al momento si trova in isolamento a causa della positività al Covid-19 ha commentato il post pubblicato dalla sorella pochi minuti fa esprimendo la sua gioia nel diventare zia. Attraverso le sue Instagram story l'imprenditrice digitale ha poi commentato: "In questo periodo di me**a, una notizia stupenda".

Anche Valentina Ferragni, la più piccola delle tre sorelle, ha aggiunto un nuovo post su Instagram. Si tratta della stessa foto postata da Francesca e Riccardo con la didascalia: "Per la terza volta zia, sono così felice per voi". Dopo Leone e Vittoria, i figli di Chiara e Fedez, è in arrivo un altro o un'altra nipotina per lei.



La storia d'amore tra Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti

La prossima neo mamma della famiglia Ferragni è l'unica delle tre sorelle ad aver seguito le orme del papà Marco diventando dentista nel 2015. La storia d'amore con il fidanzato, presto padre di suo figlio o sua figlia, è iniziata oltre 10 anni fa: la coppia è molto unita e tantissime sono le fotografie sui social che li ritraggono insieme, anche durante i loro viaggi. Riccardo Nicoletti, di Cremona, lo scorso 17 settembre ha compiuto 40 anni. È un musicista, chitarrista di due band, gli Under Static Movement e i Rosco Dunn. Nel 2019 scriveva una tenera dedica alla sua compagna in occasione del loro anniversario: "Nel 2009 Con gli Under Static Movement suonavo sul palco principale dell’ Alcatraz a Milano e stavo con quella riccia che mi piaceva tanto. Sono coerente come il cemento. Suono ancora negli Under Static Movement e sto ancora con quella riccia che mi piace tanto".