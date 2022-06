Francesca Manzini a Mondello col fidanzato "sosia" di Johnny Depp FOTO

Palermo - In corso a Palermo le riprese di “Incastrati 2” con Ficarra e Picone. Nel cast della serie Netflix, c’è anche Francesca Manzini: l'attrice comica, conduttrice di “Striscia La Notizia”, si è presa un giorno di pausa dal set per godersi la spiaggia di Mondello insieme al fidanzato Marco Scimia Vaia, noto come il "sosia" italiano di Johnny Depp.

I due stanno insieme da un annetto e appaiono innamoratissimi sui social. “Con lui vedo la possibilità di costruire insieme qualcosa – dice Francesca -, è stata la luce, Marco mi ha dato la giovinezza. La possibilità di non sentirmi inferiore, di essere me stessa”. E questo è ciò che conta... ma secondo voi assomiglia davvero a Johnny Depp?