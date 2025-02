Francesca Michielin, col tutore a Sanremo 2025: "Non c’è nessun grado di separazione"

Sanremo - A pochi giorni da Sanremo 2025, dove presenterà Fango in Paradiso, Francesca Michielin (Bassano del Grappa, 1995) ha subito un infortunio al piede. Lo ha rivelato la stessa ventinovenne su Instagram, postando una foto che la ritrae a bordo di un auto con la gamba tesa bloccata un tutore e in mano il suo portafortuna, l’omino Michelin («frutto di anni di storpiature del suo cognome»). «Non c’è nessun grado di separazione tra me e le scale dell’Ariston, sono caduta anche stavolta», ha scritto ironica a corredo dello scatto citando il titolo del brano con cui ha debuttato al Festival nel 2016, Nessun grado di separazione, appunto. Per poi chiarire che il piccolo incidente non la fermerà: «Sanremo, non smetti mai di regalarmi emozioni. Pronta a partire». Solo martedì, ad ogni modo, scopriremo se salirà sul palco col tutore o se per quel giorno avrà risolto l’inconveniente.

Come si sia fatta male Francesca non lo spiega. Ma alcuni media scrivono che sarebbe caduta proprio dalla scalinata sanremese tanto temuta dai personaggi dello spettacolo. Certo è che il piccolo incidente non le ha tolto il sorriso. E non potrebbe essere diversamente: a soli 29 anni ha già alle spalle due Festival ma questo, per lei, è il Sanremo della rinascita. Quando ha scritto Fango in paradiso - un brano che «affronta il tema dell’ossessione che abbiamo che tutto nella vita vada dritto e perfetto, ma in realtà anche in paradiso puoi trovare un po’ di fango e dunque possiamo e dobbiamo concederci anche di poter soffrire, di poter piangere» - Francesca era «in piena crisi dopo un’operazione. Ho vissuto un momento in cui mi sono sentita persa, senza controllo sulla mia vita e sulla mia voce». La cantante, nel 2023, dovette infatti subire un delicato intervento con cui le fu asportato un rene: «A parte i dolori che ogni tanto mi costringevano a stare a letto, e anche a letto stavo malissimo, avevo il diaframma completamente bloccato e non riuscivo a cantare. Mi chiedevo quando sarei riuscita a tornare me stessa senza stringere i denti. Sapevo che prima o poi sarei guarita, però ho pianto tanto, è stato l'anno in cui ho pianto di più nella mia vita. «Ora sono qua e non dico che ne sono uscita con un pezzo in meno, ma più forte. E con la consapevolezza che bisogna essere grati di quello che si ha». Michielin ha vissuto «mesi in cui non pensavo sarei salita di nuovo su un palco con tutta questa forza (…). Mi sono fermata, e ora sono tornata», aveva detto pochi giorni fa. E non sarà certo un piccolo infortunio a fermarla di nuovo.