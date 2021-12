Francesca Neri, la malattia cronica e la paura di non farcela

Cistite interstiziale cronica, cos’è la malattia di Francesca Neri: l’attrice ne ha parlato a Domenica In spiegando come sta oggi.

Ospite di Mara Venier a Domenica In, su Rai1, Francesca Neri ha raccontato come ha vissuto la sua malattia. Una patologia che le ha cambiato la vita, costringendola a restare chiusa dentro una stanza di casa sua e che lei racconta in un libro "Come carne viva". La malattia ha messo a dura prova il rapporto con suo figlio e con suo marito Claudio Amendola.

Francesca Neri, parlando della sua malattia, ha spiegato come mai questo suo dolore non più privato è finito al centro dei media: “Penso sempre che le persone come noi tutti le vedono perfette e infallibili, senza problemi, allora forse il fatto che fossi sparita e che riesca a tenere riservata una cosa così… mi rendo conto che chi mi scrive mi dice che è incredibile che io sia come loro”. La sua malattia è la cistite interstiziale, che oltre al dolore porta anche ad un male dell’anima. “Ho voluto avere il coraggio di dire tutto e non me ne vergogno”, ha commentato parlando della sua malattia cronica e della paura di non farcela.

«Le persone pensano che noi siamo indistruttibili, ma abbiamo le stesse fragilità di tutti. Ho scritto il libro ‘Come carne’ viva per raccontare chi sono. Non avevo alternativa in questi due anni difficili», ha raccontato.

Lei stessa ha pensato di mollare tutto sentendosi un peso: “Se ami una persona la vedi impotente e vedi il suo dolore per l’impossibilità di aiutarti ed è terribile”, ha commentato. Per due anni si è isolata da tutti. “Io ho sempre sofferto di cistite normale come molte donne. Ho iniziato a prendere spesso l’antibiotico diventato resistente a questi farmaci; questa cistite ad un certo punto non passava più diventando una cistite interstiziale cronica, cioè per sempre. Io non posso guarire più da questa patologia”. Successivamente le è stata diagnosticata la fibromialgia, malattia non riconosciuta e connessa alla cistite. Lei si sentiva quasi un malato immaginario e questo l’ha portata a isolarsi. La malattia c’è ma oggi ha imparato a gestirla e “ho capito che devo proteggermi”.

Nel libro, Neri racconta il rapporto complesso ma vero con il marito Claudio Amendola conosciuto sul set di Amarsi un po’, ma anche la genesi della nefasta malattia e il tentativo vano di trovare una cura definitiva. Medicine, agopuntura, ozonoterapia, anche se è il luminare che le propone un massaggio intravaginale a risolvere almeno parzialmente il problema. Malattia che l’ha portata a reinventarsi la sessualità con il proprio compagno, ma anche a darsi limiti nel mangiare, ad entrare in luoghi con aria condizionata o dove fa molto caldo. In Come carne viva, Neri ripercorre anche ampi stralci della sua carriera, come le problematiche ad accettarsi nella propria conturbante bellezza. “Non sopportavo il naso né il pomo d’Adamo, troppo pronunciati. Detestavo la mia fronte troppo alta e larga.

E poi lo sbaglio delle labbra rifatte, a cui sono riuscita a rimediare”, chiosa la musa di Almodovar e Bigas Luna.