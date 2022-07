Francesco Moser e Carla, divorziano dopo 41 anni di matrimonio

Francesco Moser, l'ex campione di ciclismo e la moglie erano separati da quattro anni. Ora però hanno firmato in tribunale le carte che sanciscono la fine definitiva del loro rapporto

Tempo di divorzi eccellenti. Francesco Moser e Carla Merz si lasciano dopo quasi 42 anni di matrimonio Un'altra separazione VIP dopo quella eclatante dei giorni scorsi di Ilary e Totti, un'altra tenuta lontana dai riflettori per tanto tempo, esce allo scoperto

Anche i genitori di Ignazio Moser, Francesco e Carla Merz, non sono più marito e moglie. I due hanno divorziato dopo 41 anni di matrimonio. L'ex campione di ciclismo, 71 anni, e la consorte, come rivela il quotidiano Adige, erano separati da quattro anni. Ma ora hanno firmato le carte che sanciscono la fine definitiva del loro rapporto. I due erano tra le coppie più note e longeve del Trentino Alto Adige: si sposarono nel dicembre del 1980 in piazza Duomo a Trento, celebrati da una folla in festa. La notizia del divorzio è arrivata poche ora prima del trentesimo compleanno del terzogenito Ignazio, nato il 14 luglio 1992. Lui ora è in Puglia, pronto a festeggiare con la fidanzata Cecilia Rodriguez conosciuta nel 2017 al Grande fratello vip. Della rottura dei genitori non ha parlato né adesso, né negli anni passati. Però gli osservatori più attenti avevano notato che da tempo sui social condivideva solo foto in cui compariva o con la mamma o con il papà. Scatti di famiglia zero.

Tra i motivi che avrebbero spinto la donna a separarsi dal marito la fidanzata del terzo figlio, un tempo promessa del ciclismo e oggi modello e influencer. Ignazio Moser ha da qualche anno una relazione con Cecilia Rodriguez, sorella di Belen. Da quando si sono conosciuti, nel 2017, all’interno della casa del Grande Fratello, la famiglia dell’argentina soggiornerebbe spesso e volentieri a Palù di Giovo, paese natale di Moser. Una presenza, quella del “clan Rodriguez” tra le mura domestiche di casa Moser, che era poco gradita a Merz. Gli altri due figli della coppia, invece, si occupano di mandare avanti la terra del buen retiro della famiglia Moser, un’azienda vinicola di buon livello.