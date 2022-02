Francesco Totti e Ilary Blasi: foto di famiglia della cena scaccia-crisi

Francesco Totti e Ilary Blasi, ieri sera in un noto ristorante di Roma, posano per una foto di famiglia così le voci sulla fine del matrimonio sono archiviate

Dopo i vari rumors sulla crisi, la storia d’amore giunto al capolinea, e la nuova fiamma di Totti, eccoli i Totti al completo, sorridenti, insieme al proprietario del noto ristorante di Roma che ieri sera li ha accolti servendogli una prelibata cena di pesce. Francesco e Ilary tornano a mostrarsi in pubblico, ma soprattutto sui social, dove la loro assenza nelle ultime settimane aveva fatto pensare al peggio.

La coppia, dopo aver smentito le voci di crisi e dell'imminente fine del loro matrimonio, ha trascorso la serata insieme, in famiglia, dimostrando l'infondatezza di certi rumors. Dalla foto, scattata prima di andare via (pubblicata sul profilo Instagram del ristorante), non emergono segnali di burrasca, anzi: Totti, al centro del gruppetto, tiene in braccio la piccola Isabel, mentre sulla destra Ilary e Chanel si abbracciano e guardano in camera sorridenti. Anche Christian, il primogenito - che oggi ha 16 anni - è molto sereno, nonostante gli ultimi giorni non saranno certo stati semplici per lui e le due sorelle alle prese con il gossip sui loro genitori. E proprio loro, infatti, sono stati la preoccupazione principale di papà Francesco, che oltre a condannare le fake news circolate su di lui e Ilary ha chiesto rispetto in primis, per i loro figli.

Francesco Totti e Ilary Blasi arriva la smentita

La smentita è arrivata ieri sera sui profili social di entrambi. Per prima è stata Ilary a condividere una storia della loro cena, in cui si vedeva il marito accanto a lei, poi Totti ha pubblicato un video nelle storie in cui negava le voci messe in giro dai giornali: "Sono stanco di smentire queste fake news": parola di Francesco Totti che in serata con un video pubblicato in una storia di Instagram smentisce le voci di una imminente separazione dalla moglie, Ilary Blasi che, a sua volta, sempre via social, posta le immagini della famiglia Totti al completo a cena in un ristorante del centro di Roma ('Rinaldi al Quirinale'), spesso frequentato dalla coppia.

"La smentita di Totti è debole, qualcosa di vero c'è"

Qualche minuto dopo è Ilary Blasi a pubblicare un'altra storia sul suo profilo Instagram: un video della famiglia Totti al completo a cena al ristorante e lei che scherza con il ristoratore.

Già nel pomeriggio la signora Totti, sempre in una storia su Instagram aveva postato un video con tanto di linguaccia, chiaramente in segno di sberleffo verso le voci di crisi che aleggiano su una delle coppie piu' amate dai rispettivi fans. E il dopo cena è scoppiettante, con i due che non si sottraggono alle richieste dei fotografi che nel frattempo sono giunti all'esterno del locale.