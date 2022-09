Francesco Totti e Ilary Blasi vicini all'accordo di separazione.

Secondo le ultime notizie riportate da Chi si andrebbe verso la "pace" per il bene dei figli Christian, Chanel e Isabel.

Finite le vacanze estive, per gli avvocati di Ilari Blasi e Francesco Totti è tempo di accordi. Si procede verso la pace: queste le condizioni cui sul tavolo

Dopo l’estate trascorsa a pubblicare foto in giro per il mondo, Ilary Blasi sarebbe pronta a trattare con l’ex marito Francesco Totti. Lo annuncia il settimanale Chi secondo il quale la conduttrice, sebbene ancora addolorata, avrebbe accettato di cominciare a discutere gli accordi che la condurranno alla separazione. La trattativa passa agli avvocati delle due parti in gioco, Annamaria Bernardini De Pace per Totti e Alessandro Simeone per Ilary. Per i legali dell'ex coppia d'oro del calcio, infatti, è arrivato il momento di lavorare agli accordi di separazione. Sul tavolo la trattativa che dovrebbe portare i due ex coniugi a chiudere, anche legalmente, un’unione durata oltre 20 anni.

Secondo le ultime notizie riportate da Chi si andrebbe verso la "pace". «In questo modo Ilary rinuncerebbe al fatto di essere stata lasciata per un’altra», scrive il settimanale secondo cui il fine di entrambi i coniugi è garantire la serenità dei figli: Christian, Chanel e Isabel.

L’accordo di separazione che Totti e Ilary dovrebbero firmare a breve prevedrebbe, stando alle ultime indiscrezioni riportate da Chi, «una nuova casa intestata ai figli dove andrebbe a vivere la Blasi, con un sostanzioso assegno economico». Si tratta, naturalmente, di rumors che ancora non sono stati confermati.

Tuttavia, pare che sia Totti sia Ilary siano orientati a trovare una conciliazione senza litigi, legali o mediatici, concentrandosi invece sulla serenità dei figli. Il vicino accordo, naturalmente, implicherebbe il silenzio stampa da parte di entrambi proteggendo così la loro vita privata.

“L’accordo di pace tra Totti e Ilary sarebbe più vicino. Nessuno dei due andrebbe in tv o sui giornali a parlare della separazione: Ilary avrebbe una nuova casa intestata ai figli, dove andare a vivere, e un sostanzioso assegno economico”, si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, direttore e amico di Ilary.