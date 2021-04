Francesco Totti: il messaggio romantico per il compleanno di Ilary Blasi

Ilary Blasi compie oggi, mercoledì 28 aprile, 40 anni: il marito Francesco Totti spiazza tutti con un inatteso messaggio romantico. Oggi mercoledì 28 aprile, è un giorno speciale per Ilary Blasi che compie 40 anni. Un compleanno importante per la conduttrice che è riuscita, in questi anni, a costruirsi una brillante carriera, ma soprattutto, una splendida donna. Ilary, come tanti di noi, festeggia il compleanno durante il lockdown. Così al marito non resta che farle gli auguri via social. La foto e la dedica, però, restano ugualmente romantiche: «Auguri, amore mio», scrive il Pupone.



E nelle storie di Instagram aggiunge un altro messaggio romantico «Ti Amo», condividendo un video di tutti i momenti più belli in coppia. E sono tanti. Marito e moglie da quasi quattordici anni, innamorati da diciassette, hanno dovuto trovare un nuovo equilibrio da coppia e da famiglia da quando il Capitano ha lasciato la maglia numero 10. Il primogenito di casa Totti, Cristian, è nato nel novembre 2005. Nel maggio 2007 è arrivata Chanel e il 10 marzo 2016 Isabel. «Ho fatto tre figli con lo stesso uomo, non è da tutte», ha commentato la conduttrice di recente.





I più “attempati” la ricordano ancora come letterina nel programma Passaparola, condotto da Gerry Scotti nei primi anni 2000. Da allora, la carriera di Ilary ha avuto molte sfaccettature e lei stessa è cresciuta e cambiata tantissimo. Ancor prima di sbarcare su Canale 5, aveva partecipato a Miss Italia nel 1998, a soli 17 anni, conquistando la fascia di Miss Cinema Lazio

Dopo l’esperienza a Passaparola passò in Rai dove affiancò anche Fabio Fazio nel corso delle prime edizioni di Che Tempo Che Fa. La sua carriera è decollata poi definitivamente fino alla conduzione di famosi reality come il Grande Fratello Vip e l’Isola dei Famosi. Ed è il matrimonio del decennio con Francesco Totti, nel 2005, ad averla consacrata a reginetta dei tifosi della Magica.

L’abbiamo vista ragazzina e oggi la ritroviamo donna: sempre splendida, con una verve brillante e una semplicità che la ridimensiona sempre a “una di noi” nonostante i look da diva che sfoggia in tv. Fisico scolpito nonostante le tre gravidanze e bellezza mozzafiato anche se qualche volta, e non lo ha nascosto, ha ricorso alla chirurgia estetica.

La coppia è in quarantena da coronavirus, quindi non ha potuto festeggiare questa ricorrenza né con un viaggio, né con una cena in un ristorante con un panorama mozzafiato.

Ilary e l’ex calciatore della Nazionale Italiana hanno festeggiato il compleanno della conduttrice televisiva in casa, insieme ai loro figli Cristian, Chanel e Isabel.

E’ stato il classico compleanno in famiglia, una opportunità per celebrare un momento unico con tutti i propri affetti, dove non sono mancati i gesti romantici come il messaggio di Francesco Totti.