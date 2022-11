Francesco Totti, sparito Tyson, il cagnolino regalato da Noemi Bocchi

Da qualche giorno il bulldog Tyson, regalo della nuova compagna di Francesco al primogenito del capitano, non si troverebbe più

La scomparsa di TysonSecondo quanto riporta Dagospia, Tyson sarebbe avvenuta misteriosamente.

Il cucciolo di buldog è stato regalato da Noemi Bocchi a Cristian Totti lo scorso 6 novembre, per festeggiare il 17esimo compleanno del primogenito di Francesco Totti e Ilary Blasi.

Un dono graditissimo da Cristian, festeggiato con tanto di post social, ma soprattutto importante: segno che ormai la flower designer è diventata parte della famiglia e la sua presenza accanto all'ex calciatore è accettata e consolidata.



Noemi e Francesco, baci in pubblico

Tra Francesco Totti e Noemi Bocchi le cose vanno a gonfie vele e ormai non si nascondono più. Sono lontani i tempi in cui si vedevano di notte con mille sotterfugi. Si parlava di incontri clandestini a bordo di uno yacht, di vacanze trascorse in ville a poca distanza ma senza mai potersi prendere del tempo da godere insieme. Sembra un secolo fa ma era solo questa estate. Ora non si fanno problemi a baciarsi in pubblico e a scambiarsi attenzioni, come dimostrano le foto di coccole al ristorante pubblicate da Diva e Donna. Lei carezza il viso dell'ex calciatore, lui la guarda con amore.

L'ingresso di Noemi Bocchi in famiglia

Noemi Bocchi e Francesco Totti sono usciti allo scoperto proprio in occasione del compleanno del calciatore.

Nelle foto paparazzate della festa non si vedono solo le prime immagini della coppia insieme, ma si nota anche la serenità che regna tra la flower designer e i figli dell'ex calciatore e Ilary Blasi. I ragazzi sembrano sereni in sua compagnia, soprattutto la piccola Isabel che ha accompagnato il papà e la compagna anche a scegliere i mobili per la nuova casa in cui sono andati a vivere insieme.

Ormai manca solo l'ufficialità social. Francesco Totti è sempre stato molto riservato su questo fronte e anche a Noemi Bocchi non piace troppo mettersi in mostra, ma i fan sono in attesa di vederli esporsi per la prima volta. Per ora l'ex capitano della Roma ha in mente solo il calcio. A ridosso dell'inizio dei mondiali in Qatar ha pubblicato un video: "Ciao ragazzi, oggi pensavo che un'altra volta senza Italia non si può, e allora ho pensato di portarla io l'Italia in Qatar. Tranquilli, non vi deluderò", dice ai follower. Al suo fianco ci sarà anche Noemi Bocchi?

Nuovo mistero in casa Totti: dopo il furto di borse e scarpe da parte dell’ex capitano della Roma, e quello dei Rolex ad opera di Ilary Blasi, questa volta a scomparire è il cane che Noemi Bocchi, la nuova fiamma di Francesco, ha regalato a Cristian, il figlio di Totti e Ilary.

A riportare la notizia è stato Dagospia che spiega come si sia persa qualsiasi traccia del cucciolo Tyson. Qualche mese fa invece a sparire era stato Alfio, il gatto di Ilary Blasi, ritrovato poche ore dopo la scomparsa.

Che fine avrà fatto Tyson?