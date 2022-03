Francesco Totty e Ilary Blasi: spunta la foto di famiglia per il compleanno

Francesco Totty e Ilary Blasi in occasione della festa di compleanno organizzata per la piccola Isabel, che lo scorso 10 marzo ha spento sei candeline, sono apparsi sorridenti e vicini, come una vera famiglia unita in una foto postata sui social. La mancata pubblicazione di una foto di famiglia nel giorno del compleanno di Isabel aveva riacceso infatti, le voci sulla presunta crisi matrimoniale tra Francesco Totti e la moglie. Francesco e Ilary hanno pubblicato dei messaggi d’auguri alla figlia Isabel per il suo sesto compleanno ma lo hanno fatto separatamente, ognuno sul proprio profilo Instagram.

Ma a giudicare dalle storie postate sul profilo di Ilary Blasi in queste ultime ore, le presunte voci di crisi che nelle settimane sono circolate sulla conduttrice e Francesco Totti sembrano lontane.



Ecco che spunta la foto di famiglia per il compleanno di Isabel

La piccola Isabel, nata nel 2016, ha festeggiato proprio qualche giorno fa il suo sesto compleanno insieme alle amiche e alla sua famiglia e lo ha fatto in gran stile. Per l’occasione, infatti, è a stata allestita una festa coloratissima a tema pop-it (il gioco del momento che spopola tra i bambini). Alla festa di compleanno tanta animazione con maghi e trampolieri sputafuoco, ma anche centinaia di palloncini, una tavola coloratissima e una torta a quattro piani. Una festa allestita con la cura per ogni dettaglio per far divertire la piccola Isabel e i suoi amici, ma non solo. Anche l’intera famiglia è apparsa sorridente e molto unita: l’ex attaccante e capitano della Roma, che proprio qualche giorno fa aveva celebrato con un post su Instagram il compleanno della sua terza figlia, appare ora divertito e sorridente durante un trenino, con indosso un grembiule e in testa un cappello a cilindro.

La bellissima Ilary Blasi, invece, ha scelto per l’occasione un look sportivo, ma come sempre elegante e raffinato. La showgirl, inoltre, appare con di nuovo al dito la fede e l’anello di fidanzamento. I due si sono fatti scattare una foto di famiglia che li ritrae sorridenti e uniti insieme alla piccola Isabel. Riuscirà lo scatto a mettere a tacere le voci di crisi una volta per tutte?

Ilary e Francesco: il matrimonio e la presunta crisi

Da settimane circolano voci di un allontanamento tra i due coniugi, prontamente smentite già da Francesco Totti in alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram. L’ex calciatore della Roma, infatti, aveva deciso di metterle a tacere già settimane fa, difendendo la sua famiglia dalle “fake news” che circolavano su una presunta crisi. Quest’ultima sembrava essersi scatenata a causa di una terza donna, la bionda Noemi Bocchi, più volte avvistata dai giornali a fianco di Francesco. Dopo la smentita arrivata anche da parte di Mario Caucci, ex marito di Noemi, le voci si sono concentrate su una possibile diversa causa all’origine delle liti e della crisi: le questioni finanziarie legate alla gestione del patrimonio familiare.