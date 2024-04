Franco Di Mare, chi è la figlia Stella adottata a Sarajevo

Roma - Franco Di Mare (Napoli, 1955), ex inviato e conduttore della Rai, 68 anni, dedica l’ultimo capitolo del suo libro «Le parole per dirlo» (Sem-Feltrinelli), un piccolo dizionario esistenziale («Il mio testamento», l'ha definito nell'intervista al Corriere con cui ha rivelato di avere un tumore molto aggressivo, un mesotelioma) alla sua famiglia.

«Mi sorrise e si aggrappò al collo», Di Mare e il primo incontro con la figlia Stella a Sarajevo

Nella bella casa romana appena fuori dalla via Cassia, immersa nel verde, ci sono con lui le due sorelle minori (Franco è il primogenito di una famiglia napoletana molto unita): Lucia, Sara e Luigi, detto Gino, giornalista pure lui.

Nel suo cuore un posto speciale è per la figlia Stella, oggi trentenne: «La persona che ha dato senso e scopo a tutta la mia vita». Di Mare l’ha adottata a Sarajevo quando era piccolissima, portandola via da un orfanotrofio e imbarcandola per l’Italia su un volo della Croce Rossa. Sulla loro toccante storia nel 2015 è stata girata una fiction di Raiuno con Beppe Fiorello, liberamente tratta dal romanzo del giornalista «Non chiedere perché». «C’è Stella dietro ogni riga che ho scritto, è lei che ha raddrizzato il percorso della mia vita e l’ha salvata. E adesso, ogni volta che la guardo camminare libera per il mondo, mi commuovo».

Da otto anni, nella vita di Franco Di Mare è entrata anche Giulia Berdini, 33 anni, la sua compagna, bella e gentile. «Il mio amore, la donna che ha avuto la forza di sopportarmi perfino quando non mi sopportavo neppure io». Si sono conosciuti nella sede della Rai di Saxa Rubra, tra una chiacchiera e un caffè. Giulia era la responsabile del catering del bar interno. Franco, che prima era stato sposato con Alessandra, era già separato da qualche anno.

Rispetto alla malattia, in una intervista al Corriere Franco Di Mare chiosa: "Ho imparato che la parte più importante del viaggio non è il traguardo ma il percorso".