Franco, il nuovo corteggiatore di Uomini e Donne arriva da Modica

Da ieri Franco è il nuovo corteggiatore di Uomini e Donne, il dating show di successo di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Tra le nuove dame del parterre femminile anche Nadia, che ora sta conoscendo Franco.

Franco: conosciamolo meglio!

Franco ha 67 anni, è un ex insegnante ormai in pensione ed è originario di Arezzo, in Toscana. Nella sua vita ha vissuto per molti anni a Roma, ora si divide tra la Sicilia, precisamente Modica, e l’Abruzzo, dove ha la residenza perché ama la montagna. Separato, ha due figli uno di 30 e uno di diciotto. Ha dichiarato che ama passare l’inverno a Modica da circa due anni per il suo clima mite e ha scelto di corteggiare Nadia di origini siciliane.

Di Nadia è rimasto colpito dalla voce e dalle sue mani e vorrebbe conoscerla, scoprire qualcosa di più su di lei. Di Franco sappiamo che è stato sposato, che è separato e ha due figli e che ama la Sicilia e il Ragusano, tanto da a vere comprato una casa a Modica..

Sarà la volta buona per la bella ed elegante Nadia? In comune hanno l’amore per la Sicilia

Ad oggi dopo avere preso un caffè insieme in mattinata, ( ma la trasmissione è registrata) Nadia decide di conoscere altre persone