Gabriel Garko sceglie Taormina per le sue vacanze estive 2021, non tutti sanno che la madre è di Messina, quindi scorre sangue siciliano nelle sue vene.

Dopo Alessia Marcuzzi in vacanza a Noto e Selvaggia Lucarelli che in compagnia della famiglia da oltre venti giorni gira la Sicilia, dedicandoci dei veri e propri itinerari gastronomici grazie al compagno Lorenzo Biagiarelli, ora è la volta di Gabriel Garko che ha scelto per le sue vacanze Taormina. Come lui stesso ci ha tenuto a fare sapere ai suoi follower postando una foto mentre dorme sotto il sole di Sicilia con la testa appoggiato su un salvagente in piscina. Da qualche giorno il noto attore Piemontese si trova a Taormina, anche lui ha scelto la Sicilia per le sue vacanze come Gerry Scotti che ha scelto Scicli nel Ragusano e Levante che non rinuncia alla spiaggia di Sampieri.

Gabriel Garko come si evince dalle storie postate sul suo profilo instagram, lui sempre schivo e timido si è lasciato anche andare a molti selfie con i tanti fan incontrati per le vie del centro di Taormina, che lo hanno riconosciuto, durante la serata di ieri. Impossibile che passi inosservato vista la sua bellezza e la sua altezza.

Gabriel Garko: chi è il nuovo fidanzato? Anche lui è un attore

Nato come Dario Gabriel Oliviero il 12 luglio 1972 a Torino, terzogenito di Claudio Oliviero, pasticciere vicentino e Isabella Garchio messinese; è cresciuto a Settimo Torinese e ha scelto la sua Sicilia per le sue vacanze estive.

Da qualche ora sul web girano segnalazioni scottanti sulla via sentimentale di Gabriel, ex modello e attore piemontese. Le indiscrezioni sono arrivate alla testata di gossip Novella 2000: nell’ultimo periodo Gabriel Garko frequenta l’attore Ivan Gray. Non si sa con certezza quale sia il rapporto fra i due, ma alcuni dettagli stanno già incuriosendo tutto il web, chissà se lo ha seguito in vacanza a Taormina.

A lanciare la notizia è Novella 2000 che ha ricevuto, come molte altre testate di gossip, la segnalazione: Gabriel Garko ha un nuovo fidanzato. Si tratterebbe di un giovane attore. Secondo la segnalazione, Garko starebbe trascorrendo sempre più tempo in compagnia di un giovane collega. Al momento si parlerebbe soltanto di una frequentazione. Secondo la fonte anonima tra i due pare sia scoccata la scintilla. Volete sapere il nome del presunto nuovo fidanzato di Garko? Il suo nome è Ivan Gray.