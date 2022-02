Gaia: dal palco di Sanremo a quello digitale di H&M

Sanremo 2022 ha confermato quanto moda e musica siano legate, virtuosamente intrecciate. Da qualche edizione del Festival, è diventata evidente anche ai non addetti al settore l'importanza del celebrity stylist, il professionista che costruisce e affina l'immagine degli artisti che abbiamo amato sul palco dell'Ariston.



Tra questi, Gaia, la giovane ex concorrente di Amici e di X Factor che ha debuttato al Festival di Sanremo 2021 con la canzone "Cuore Amaro", performata quest'anno sul palco di Costa Crociera Toscana, conferma quanto sia importante la moda all'interno del suo progetto artistico.



Lo dimostra la nuova capsule collection disegnata insieme a TatuaggiMale per il colosso svedese del fast fashion H&M.



Gaia x H&M



Il progetto "New Sounds" ideato insieme a H&M è molto interessante. L'iniziativa resta digitale: l'intera collezione è acquistabile esclusivamente on-demand, perciò seconda la reale richiesta degli acquirenti, senza attingere a dello stock che potrebbe restare invenduto una volta concluso il periodo di gloria della capsule. Un tentativo di uno dei brand più rappresentativi del fare moda senza badare all'impatto ambientale della sovraproduzione, di cambiare modo di stare sul mercato.



Il progetto si completa di un docu-concerto digitale prodotto da H&M, che racconta di Gaia, della sua musica e naturalmente di questa speciale collezione. L'intera operazione è dedicata solo ai membri H&M, che potranno acquistare il biglietto per assistere allo streaming in onda il 21 febbraio alle 21.00.



Gaia x H&M



La parte artistica di questa capsule collection è stata affidata da Gaia a TatuaggiMale, tatuatore di Milano a cui la cantante ha commissionato il tatuaggio "Alma", nome del suo secondo album. Lo stile di TatuaggiMale è piuttosto essenziale, molto vero. A Gaia interessa l'idea di poter unire questa visione artistica con la sua musica e con la moda, che si fondono "in modo naturale, così come avviene quotidianamento durante il mio percorso artistico".



"Vorrei rendere chi ascolta la mia musica partecipe di questo progetto e del behind the scenes. [...] Voglio che anche loro possano vedere e sentire quello che faccio, in quanto anche loro fanno parte di questo processo emotivo e creativo."



Gaia x H&M



La capsule si compone di capi unisex: con questa collezione Gaia desidera che la persona che ordinerà uno di questi articoli vi si riconosca indipendemente dalla categoria in cui viene incasellato, cioè se da donna o da uomo. Una collezione composta principalmente da t-shirt e felpe rende piuttosto semplice e realizzabile questa operazione: i capi sono personalizzabili nel taglio e nella vestibilità. Lo stile streetwear della collezione è quello in cui Gaia si riconosce di più, sul palco e nel privato.



Gaia x H&M



Ultima informazione, ma non da meno per importanza, il progetto "New Sounds" di Gaia con H&M include una donazione di parte del ricavato a UNICEF per promuovere programmi di istruzione e formazione per bambine, ragazze e donne in Paesi in difficoltà.