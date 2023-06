Galliani: "Capodanno con Agnelli. Io e Berlusconi Totò e Peppino"

Il racconto di Adriano Galliani è dello scorso marzo, tre mesi prima che Silvio Berlusconi spirasse.

Sul Corriere della Sera, Aldo Cazzullo haintervistato Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza. Una lunga chiacchierata che parte dai suoi ricordi di infanzia, con il racconto della famiglia, fino a quello di una vita intera segnata dalla passione per il calcio. Una vita in cui l’incontro con Berlusconi è stato sicuramente una svolta. Insieme acquistarono il Milan.

Galliani racconta: «Era il Capodanno 1986. Sono in vacanza nella villa del presidente a St. Moritz, con Confalonieri e Dell’Utri. Fa un freddo tremendo, usciamo imbacuccati per andare a prendere l’aperitivo al Palace e incrociamo il clan Agnelli: l’Avvocato con la camicia aperta, Montezemolo con il ciuffo, Jas Gawronski elegantissimo, forse Malagò. Al confronto noi sembravamo Totò e Peppino. Condividiamo il tavolo. Alla fine Berlusconi ci dice: “Potremo fare anche noi grandi cose, ma non saremo mai come loro. Ci mancano venti centimetri di statura e il coraggio di esporre il petto villoso sottozero”. Qualche giorno dopo ci propose di prendere il Milan».

«Non c’è nulla di più lontano dalla realtà dell’immagine che ha dato di lui certa stampa -proseguiva Galliani lo scorso marzo-. È come Ezzelino da Romano, passato alla storia come crudele mentre era un grand’uomo. Berlusconi è la persona più buona che ho conosciuto in vita mia. È dolcissimo. Non dimenticherò mai le cose che mi ha detto sulla nostra amicizia prima del suo intervento al cuore; anche se dopo 44 anni non riesco a dargli del tu. Quando rischiai di morire di Covid, in un prefabbricato senza finestre, lui telefonava al San Raffaele ogni giorno per avere mie notizie».