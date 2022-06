Gasperini in vacanza tra Marzamemi e Noto

Noto - Sicilia terra di allenatori? Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha deciso di trascorrere le vacanze in Sicilia, nel siracusano. Sabato scorso è stato visto passeggiare per le strade di Noto e ha cenato in un famoso locale. Diverse le foto che circolano sui social e tanti i selfie postati dagli amanti del calcio.

News Correlate Gian Piero Gasperini in vacanza a Marzamemi

La vacanza di Gian Piero Gasperini è a Marzamemi e anche qui tante le foto con i turisti che lo hanno subito riconosciuto. Dopo Stefano Pioli nel modicano, dunque un altro allenatore di Serie A sceglie la Sicilia sudorientale per trascorrere qualche giorno di relax a mare.