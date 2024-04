Gatto spedito in un pacco Amazon involontariamente: ritrovato dopo 6 giorni

Per sei giorni è rimasto in un pacco Amazon, nel quale era stato spedito involontariamente da una coppia dello Utah. Il gatto di nome Galena, però, dopo aver resistito senza cibo né acqua, è stato ritrovato e liberato in California, a centinaia di chilometri di distanza. Era sano e salvo, anche se ovviamente spaventato.

La gattina era stata spedita in un pacco per il reso Amazon. Carrie Clark, la padrona, ha poi raccontato di essersi accorta che era scomparsa e per quasi una settimana l'ha cercata in casa e in tutto il quartiere, utilizzando anche dei volantini per diffondere il più possibile la notizia e per farsi aiutare.

Poi, dopo sei giorni, ha ricevuto la telefonata che l'ha tranquillizzata: il microchip di Galena era stato scansionato e la legittima proprietaria era stata ritrovata. «Sono corsa a dire a mio marito che Galena era stata trovata, e siamo crollati quando abbiamo realizzato che doveva essere saltata in una scatola di grandi dimensioni che avevamo spedito il mercoledì precedente», ha detto Clark.