Gattopardo, Kim Rossi Stuart è don Fabrizio Corbera

Siracusa - Kim Rossi Stuart passeggia sotto un ombrello in piazza Duomo per riparasri dal sole. E' Don Fabrizio Corbera.

Concluse le riprese del Gattopardo a Siracusa. Via la sabbia, le colonne e addio alla fontana dai colori antichi davanti al palazzo della Soprintendenza dei beni Culturali in Ortigia. Il primo ciak nel capoluogo aretuseo lo scorso 28 giugno, sotto gli occhi dei tanti curiosi che hanno potuto scattare foto e video fino alla chiusura della piazza. Quest’ultima, infatti, è stata proibita anche al transito pedonale, con la sola eccezione di chi abita o lavora nei palazzi che si affacciano sul set.

La serie tv Il Gattopardo che sarà in onda su Netflix prende spunto dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa per la regia di Tom Shankland. Il cast vede come protagonisti Kim Rossi Stuart (Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina, il personaggio interpretato da Lancaster nel film), Benedetta Porcaroli (Concetta), Deva Cassel (Angelica, nel ruolo che fu della Cardinale) e Saul Nanni (Tancredi, Delon nel film cult).

La serie esplora con lo sguardo di oggi temi che si tramandano da secoli e sono universali: il potere, l’amore e il costo del progresso.