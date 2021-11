Gerry Scotti a Scicli, fa rifornimento di cannoli per la colazione

Scicli - Ragusanews aveva anticipato la notizia della presenza a Scicli di Gerry Scotti (Miradolo Terme, 1956) per una periodo di vacanza. E così stasera il conduttore televisivo Mediaset si è materializzato in via San Bartolomeo, dove ha fatto rifornimento di cannoli per la colazione della domenica mattina, salutando Enrico e l'uomo del dolce siciliano, Davide, il cui segreto è di friggere la cialda in presenza.

Gerry Scotti, a due anni dalla sua prima vacanza a Scicli, entra di diritto nel novero dei nuovi sciclitani.