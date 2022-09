Gerry Scotti, cena a Scicli con tanti sorrisi. VIDEO

Scicli - Un grado di popolarità che nella storia della televisione italiana ha un pari a quello di Corrado, Corrado Mantoni.

Gerry Scotti (Miradolo Terme, 1956) è il volto più amato di Mediaset e uno dei personaggi televisivi italiani che entrano nelle case delle persone in punta di piedi, facendosi amare. Per questo la sua presenza a Scicli, per la quarta vacanza in tre anni, è stata accolta con enturiasmo dalle persone del luogo, che trovano in Virginio Scotti, detto Gerry, una persona di famiglia.

Così qualche sera fa la cena al ristorante "La Grotta", dove Gerry ha posato con tutto il perosnale di servizio dispensando sorrisi e bonomia. Pubblichiamo un nuovo video del saluto di Gerry Scotti al pubblico della festa di Maria Santissima dal balcone di palazzo Massari.