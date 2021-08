Gerry Scotti, cena di compleanno da Ciccio Sultano

Ragusa - La torta con le 65 candeline le ha spente al ristorante Al Duomo, da Ciccio Sultano, Gerry Scotti. Come è noto, il presentatore e conduttore Mediaset ha deciso di tornare, a due anni dalla sua prima villeggiatura, in quel di Scicli per concedersi una settimana di vacanza tra Sampieri e la campagna dei carrubi siciliana.

Gerry è in compagnia della moglie Gabriella e ha trascorso questo periodo di ferie in compagnia di alcuni amici di Scicli. Due anni fa aveva preso casa a Sampieri, per avere un affaccio diretto sul mare, quest'anno ha preferito la tranquillità della piscina e l'ombra di alberi secolari. Gerry si è anche concesso una sortita in un supermercato di Modica, dove è stato riconosciuto e salutato dal personale commesso.

La sera del compleanno l'ha trascorsa invece nel ristorante bistellato Michelin di Ragusa Ibla.