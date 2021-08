Gerry Scotti compie 65 anni

Scicli - Gerry Scotti compie oggi 65 anni, e festeggia il traguardo a Scicli, città che è tornata a ospitarlo da qualche giorno. Gerry è stato avvistato prima in un supermercato a Modica, dove faceva la spesa tra i banchi delle provviste alimentari, e poi ha cenato a Sampieri con alcuni amici di Scicli. Il conduttore televisivo Mediaset, molto amato per il suo garbo misurato e l'ironia sottile e mai sopra le righe, ha deciso di festeggiare in Sicilia, e a Scicli, le 65 candeline.

Negli ultimi due anni, dopo la sua permanenza di una settimana a Sampieri, Gerry Scotti ha sempre lodato, nel corso delle trasmissioni televisive che ha condotto, Scicli e la provincia di Ragusa, approfittando spesso della domanda di un quiz per parlare dei luoghi della sua vacanza. Ragusanews si unisce al coro degli amici e augura a Virginio Gerry Scotti buon compleanno.

Nella foto, Gerry Scotti a Scicli alle prese con un cannolo siciliano.