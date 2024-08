Gerry Scotti compie 68 anni. Festa a Scicli con cassata siciliana e canditi

Scicli - Gerry Scotti per il quinto anno consecutivo cittadino di Scicli, la città che ama e in cui si rifugia in vacanza. L'amato conduttore televisivo già da una settimana è a Scicli e ieri sera ha festeggiato in famiglia, a casa di amici, il suo sessantottesimo compleanno. Per lui una bellissima cassata siciliana alla ricotta con canditi, con su scritto "Viva Gerry".

Nei giorni scorsi Gerry Scotti è andato come è solito fare la spesa al supermercato, ha salutato i commessi e il personale dei vari reparti, mai negando un selfie ai suoi estimatori. Una curiosità. Due anni fa, quando festeggiò il compleanno a Scicli, gli amici gli regalarono un albero di carrubo che fu poi trasportato nel giardino milanese della casa di Scotti. Quest'anno, chissà...