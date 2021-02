Gerry Scotti diventa nonno e in Tv raccomanda: in vacanza a Ragusa!

La foto è il primo scatto di Gerry Scotti nella veste di nonno che spinge il passeggino con la nipotina Virginia, che al nonno appunto deve il nome. Oggi pomeriggio Canale 5 ha trasmesso una replica della puntata di Caduta Libera, la trasmissione condotta da Gerry, con una concorrente ragusana, Rossana.

Quando l'ospite si è presentata, Gerry Scotti ha subito ricordato di aver trascorso il luglio di due anni fa a Sampieri e a Scicli, e ha invitato i suoi telespettatori a recarsi in vacanza a Ragusa, piuttosto che cercare mete esotiche in giro per il mondo.

"È da un po’ che non vi saluto, sono molto impegnato...". Gerry Scotti quattro giorni fa è tornato su Instagram dopo parecchie settimane e ha pubblica una foto che fa stringere il cuore dei suoi fan. Il presentatore con il passeggino in versione "nonno" mentre porta a spasso la piccola Virginia. Un nonno in azione di domenica insieme alla piccola figlia di Ginevra Piola ed Edoardo Scotti. Immediata e gioiosa la reazione dei fan su Instagram. Gerry Scotti è stato invaso da migliaia di cuoricini e tanti commenti d'affetto: "Per una nipotina non c’è complice migliore di un nonno che la ama, caro @gerryscotti e lei saprà ricompensare con una delle più potenti strette di mano che esistano, con la sua manina intorno al tuo dito...". Questo solo uno dei tanti messaggi a commento della foto pubblicata su Instagram.

L'emozione di nonno Gerry Scotti

“Nei primi giorni - ha svelato Gerry - avevo una paura terribile a tenerla in braccio, nemmeno con mio figlio ero così imbranato. E poi il periodo che stiamo vivendo impone un sacco di attenzioni: mascherina, gel, disinfezioni. E’ una preoccupazione in più".

Il contratto scaduto

Il conduttore Mediaset si confida in un'intervista al Corriere della Sera, e parlando di lavoro e televisione, Scotti dice di essere un poco rammaricato per non aver potuto girare le nuove puntate di Caduta Libera a causa del coronavirus, anche se le repliche stanno ottenendo buoni ascolti.

Infine, si parla dell'imminente impegno a Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5 che tornerà a condurre dall'8 marzo. "L’8 marzo torno in onda con Striscia la Notizia. Prima con Francesca Manzini, poi con Michelle Hunziker", ricorda. Infine, un messaggio sibillino e, forse, rivolto ai vertici Mediaset: "A giugno, invece, il mio contratto scade, vediamo come vanno le cose". Insomma, il contratto di Gerry Scotti sta per scadere ma il Biscione non lo ha ancora blindato: che succede?