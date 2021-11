Gerry Scotti in vacanza a Scicli in novembre, passeggiata a Marzamemi

Scicli - Quando si dice la destagionalizzazione. Il conduttore televisivo Gerry Scotti (Miradolo Terme, 1956) è tornato per la terza volta in due anni in vacanza a Scicli, a poco più di due mesi dalla sua ultima permanenza estiva, per concedersi qualche giorno di relax con alcuni amici.

Insieme alla compagna Gabriella è tornato nella città del suo cuore trascorrendo alcuni momenti di convivialità, senza rinunciare a una capatina a Marzamemi dove è stato fotografato e salutato con affetto. Gerry Scotti aveva festeggiato a Scicli il suo 65esimo compleanno, il 7 agosto scorso, e in quella occasione aveva ricevuto un regalo davvero insolito: un bellissimo albero da piantare nella sua casa di Milano.