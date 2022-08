Gerry Scotti tra Scicli e Sampieri (ed è la quarta volta)

Scicli - Gerry Scotti (Virginio Scotti, Miradolo Terme, 1956) è di nuovo in vacanza tra Scicli e Sampieri. Sono luoghi del cuore per l'amato conduttore televisivo, che lo scorso 7 agosto ha compiuto 66 anni.

News Correlate Gerry Scotti felice di assistere alla festa della Madonna di Scicli. VIDEO

Gerry Scotti è venuto la prima volta in vacanza a Sampieri nel luglio del 2019, è tornato la scorsa estate in agosto (quando gli fu regalato un grande albero per il 65esimo compleanno), quindi ha trascorso qualche giorno di vacanza di nuovo a Scicli in occasione del ponte dei morti, agli inizi di novembre 2021. Da qualche giorno Gerry e la moglie sono in compagnia di amici nelle campagne sciclitane, e fanno più di una capatina al mare in cerca di sole e di relax.

Anche Gerry Scotti può essere considerato ormai un "nuovo sciclitano".