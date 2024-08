Gerry Scotti per il quinto anno in vacanza a Scicli. Compleanno in Sicilia

Scicli - "Quest'anno va lo zebrato", scrive Gerry Scotti (Camporinaldo, Pavia, 1957) con l'ombra zebrata di una tettoia siciliana sul volto e una barba leggermente incolta. L'amatissimo conduttore televisivo ha scelto Scicli, per il quinto anno consecutivo, per trascorrere le sue vacanze. E il suo ritorno coincide con la data del suo compleanno, il 7 agosto, mercoledì prossimo.

Gerry Scotti in questi cinque anni si è concesso vacanze siciliane a Scicli anche in pieno autunno, dimostrando di voler davvero bene alla sua città adottiva. Il 7 agosto Gerry spegnerà 67 candeline e lo farà in Sicilia, sua terra d'elezione.