GF Vip 2020, arrivano Samantha De Grenet e Cecilia Capriotti

Alfonso Signorini ha svelato che al GF Vip 5, molto presto, varcheranno la porta rossa 10 vipponi, come ama definirli, lui, nuovi di zecca. Si parte già il 30 novembre con l'arrivo di Cristiano Malgioglio, mentre la seconda tranche di 5 concorrenti farà il suo ingresso nella casa il 7 dicembre e i restanti 4 durante la puntata di sabato 12 dicembre. Pare, infatti, che il reality tornerà proprio da questa data, con un doppio appuntamento settimanale, non più il lunedì e il venerdì (per lasciare spazio alla fiction Il Silenzio dell'Acqua 2) ma il lunedì e il sabato sera. Ancora nuovi ingressi quindi nella Casa del Grande Fratello VIP di tanti nuovi concorrenti. Sembra che ad aggiungersi a loro ci siano anche l’ex gieffino Filippo Nardi e due donne del mondo dello spettacolo che in passato hanno partecipato all'Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi.

Due donne ex concorrenti dell'Isola come nuove concorrenti

Ecco che in rete hanno cominciato a circolare i nomi di alcuni possibili inquilini. A subentrare nel cast della trasmissione Mediaset a più di due mesi dal suo inizio, potrebbero essere: Samantha De Grenet (showgirl e protagonista di una stagione movimentata del reality sulla sopravvivenza) e Cecilia Capriotti, due ex Isolane. La De Grenet aveva partecipato al programma della Marcuzzi nel 2017, mentre la Capriotti nel 2018. Già la scorsa estate si parlava di Cecilia Capriotti. Entrambe le showgirl avrebbero sostenuto più di un provino e sarebbero a un passo dalla firma ufficiale, anche se la trattativa non è ancora stata chiusa del tutto.

Il Grande Fratello Vip dovrebbe fare compagnia ai telespettatori anche il sabato sera: quando terminerà l'edizione attualmente in onda di Tu sì que vales, il reality Mediaset dovrebbe prendere il suo posto. Il 12 dicembre, sarebbe la presunta data del debutto del programma presentato da Alfonso al sabato sera, data nella quale dovrebbero anche esordire alcuni dei tanti nuovi concorrenti del cast. Anticipando le tante indiscrezioni che sono circolate in questi giorni sul GF Vip 5, nella prossima puntata (quella di lunedì 30 novembre) ci sarà l'ingresso di Cristiano Malgioglio, come concorrente. Il cantautore farà da apripista all'arrivo di altri 9 personaggi famosi che entreranno a far parte del gruppo di VIP a partire da dicembre. Lunedì 7 dovrebbero essere presentate 5 new entry, mentre nella diretta successiva (che andrà in onda sabato 12 o lunedì 14 dicembre) sarà il turno delle restanti 4. In tutto saranno cinque uomini e cinque donne ad arricchire il cast della quinta edizione del format che Mediaset ha deciso di allungare di oltre due mesi rispetto a quanto pronosticato prima del debutto: la finale, infatti, è stata spostata da metà dicembre all'8 febbraio 2021. Lo scopriremo a breve.