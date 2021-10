GF Vip: Guenda si sposa.Il fidanzato Mirko chiede la mano ad Amedeo Goria

Gf Vip, Mirko chiede la mano di Guenda ad Amedeo Goria: «Non sono un uomo perfetto ma spero di esserlo per lei»

Un momento molto emozionante, ieri sera per Amedeo Goria: al GF Vip 6, sua figlia Guenda e il fidanzato Mirko hanno annunciato il matrimonio in diretta tv

Ad aspettarlo in passerella solo un bouquet da sposa. Saranno Guenda e Vera a entrare e a voler parlare di matrimonio.

La puntata del 15 ottobre del GF Vip 6 ci ha permesso di assistere a una vera e propria favola: Amedeo Goria ha vissuto degli attimi emozionanti, di pura felicità, in cui si è lasciato andare alle lacrime. Dopo tante puntate in cui abbiamo avuto modo di vedere show non propriamente edificanti, finalmente un pizzico di brio, di vita, di realtà. Perché nel matrimonio di Guenda con il fidanzato Mirko non c’è alcuna finzione.



Una serata ricca di sorprese per Amedeo Goria

La prima a voler reclamare il mazzo di fiori è la figlia del giornalista Guenda Goria ma lui neanche la riconosce inizialmente ma poi comincia: «Ma vuoi sposarti?», lei lo ferma. «Aspetta. babbo tu stasera potresti uscire e sono venuta per dirti che sono fiera dell'uomo che sei. Sai quanto ho sofferto da bambina perchè non c'eri poi ho capito crescendo le cose. Sei un papà straordinario e io stasera voglio dirti che sei il papà migliore del mondo». Tutto bello e Amedeo però chiede spiegazioni sul bouquet. «Io questa settimana me la sono presa con Vera perchè se vuole starti a fianco deve rispettare anche noi e non deve avere certi atteggiamenti. Io non ho nulla contro chi vuole giocare con il gossip. Però così ti ha solo ferito, ma si può recuperare». Alfonso dopo una valle di lacrime entra però per richiamare l'attenzione sul bouquet. «Papà è l'uomo della mia vita però ho una notizia da dargli che non voglio dargli io ma Mirko».

Mirko chiede la mano di Guenda ad Amedeo

Arriva così sulla passerella anche il fidanzato di Guenda Goria, Mirko Gancitano. Videomaker freelance e attore (Ha partecipato al film "I Migliori Anni" di Gabriele Muccino) è entrato nella casa del Grande Fratello VIP per parlare con Amedeo Goria.

«Grazie a te e a Maria Teresa per aver dato alla luce una ragazza meravigliosa come Guenda. Ti stimo come uomo, professionista e come padre. per me stasera era molto importante essere qui: qualche settimana fa ho chiesto a Guenda di diventare mia miglie. Non sono un uomo perfetto ma spero di esserlo per Guenda. Sono qui per chiedere il tuo benestare». Amedeo è pronto per festeggiare: «Io ci sarò ma non devi chiedermi il permesso»

Passata la prima sorpresa per Amedeo Goria arriva la seconda.

Ad aspettarlo in giardino c'è anche Vera Miales che torna ancora una volta nella casa e ancora una volta vestita di bianco. Ha ottenuto il permesso di soggiorno e quindi potrebbe anche sosarsi, volendo... ma Amedeo non vuole. prende tempo il giornalista spiegando che il loro rapporto è nato da poco e che devono viversi prima di parlare di cose così serie