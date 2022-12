GFV vip, Francesca Cipriani ha sposato Alessandro Rossi

Il grande giorno è arrivato: Francesca Cipriani ha sposato Alessandro Rossi. Il matrimonio si è celebrato ieri sabato 3 dicembre 2022.

Al Grande Fratello Vip 6 abbiamo imparato a conoscere la coppia formata da Francesca Cipriani e Alessandro Rossi. Il ragazzo durante una delle puntate del reality ha anche fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata. Quest’estate i due hanno ufficializzato la data della cerimonia, che si è svolta ieri pomeriggio nella splendida Basilica di San Bartolomeo all’Isola a Roma. I festeggiamenti invece in un castello alle porte di Roma.

Tra gli invitati però c’è stata anche una vera sorpresa, in chiesa infatti c’era anche Myss Keta! Tra gli invitati tutti coloro che hanno vissuto con lei nella Casa di Cinecittà, concorrenti delle varie edizioni del reality come: Giucas Casella, Carmen Russo, Alex Belli, Delia Duran e Manila Nazzaro (accompagnata dal fidanzato Lorenzo Amoruso). Signorini sarebbe il testimone di nozze, come da lei anticipato tempo fa.



Il matrimonio di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi si sono giurati amore eterno nella Basilica di San Bartolomeo all'Isola Tiberina. Per le loro nozze la coppia ha pensato a tutto, anche ad un kit per ogni invitato contenente del riso e un fazzoletto per i più romantici. A rendere pubblico il retroscena è Alex Belli che ha mostrato l'interno della piccola scatola. "Kit base per sposarsi, riso e il lacrimatoio, ha pensato a tutto".

Gli invitati alle nozze, da ex del GF Vip a Myss Keta

Numerosi invitati Vip alle nozze di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi. Volti del Grande Fratello Vip come Manila Nazzaro, Aldo Montano, le sorelle Selassié, Alex Belli e Delia Duran, Carmen Russo, Giucas Casella, hanno condiviso tra le loro stories "Il wedding day". E ancora Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, Samy Youssef, Giacomo Urtis, Raffaella Fico. Tra i presenti in chiesa anche la famosa cantante Myss Keta. Tutti hanno accompagnato alle loro stories messaggi di amore per la coppia, da oggi marito e moglie.

Per le foto ufficiali delle nozze, bisognerà attendere perché pare che sia la Cipriani che gli ospiti abbiano firmato un esclusiva con un noto giornale.