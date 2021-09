Ghali debutta alla Fashion Week di Milano con una collezione per Benetton

E' stata svelata ieri sera la nuova capsule collection che Ghali ha disegnato per United Colors of Benetton. In occasione della Fashion Week di Milano appena iniziata, Benetton ha tenuto un evento all'interno del cortile di Palazzo del Senato con dj set di Vladimir Cauchemar e l'intervento del rapper Laylow. L'allestimento è semplicissimo: quattro altissime palme attorno a cui sono radunati i modelli che indossano gli abiti della collezione, il palco incorniciato da un'immensa mezza luna (la "arab moon") e delle sedute create con grandi tappeti.



Ghali x United Colors of Benetton



La prima collezione moda creata in sinergia tra Benetton e Ghali si compone di pezzi streetwear con vestibilità oversize nei colori densi e sgargianti che caratterizzano il marchio. Non mancano maxi felpe con toppe, il logo di Benetton scritto a mano che diventa "United Colors of Ghali", baseball hat ricamati, polo con patch su cui è presente il simbolo della mezza luna.



"Siamo i nuovi designer che disegnano sia vestiti che musica" afferma il rapper. Musica e moda, che si contaminano da molti decenni, sono unite in questa collezione che parla di multiculturalità e integrazione, concetti di cui Ghali è sempre stato portavoce.



La collezione sarà disponibile online e in alcuni punti vendita selezionati di Benetton dal 30 settembre. Ma non finisce qui: è previsto un secondo drop, quindi un appuntamento successivo, per novembre, anticipato da un tour durante cui Benetton porterà Ghali nelle principali città italiane a bordo di un camper.