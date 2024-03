Gianluca Grignani, malore in un locale notturno

Piacenza - Malore per Gianluca Grignani dopo una notte in un locale di lap dance in provincia di Piacenza. Il 51enne cantautore milanese, intorno alle 3 di domenica notte, ha accusato un malessere mentre si trovava nel night. È stato quindi accompagnato all’esterno dal personale del locale, dove è stato visitato dal personale medico e infermieristico del 118 di Piacenza e da un equipaggio della Croce Rossa. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri. Grignani ha deciso di essere trasportato al pronto soccorso per accertamenti solo dopo aver contattato la sua manager la quale, a distanza di circa un’ora, si è presentata direttamente all’esterno del night.

Gianluca Grignani colto da malore

Salito a bordo dell’ambulanza, il cantautore è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza intorno alle 5 del mattino, dove è rimasto in osservazione fino alle 6:30 quando ha deciso – come confermato dall’azienda Usl della città emiliana - di auto dimettersi. Il cantante ha però precisato con una storia sui social: «Sono passato in ospedale per una cosa che non era mia e non posso dire di chi. E non mi va neanche di parlarne, ci vediamo ai concerti». Per poi aggiungere: «Vi giuro che non ho nessun calo di pressione, ci siamo capiti? E poi sentite, che palle. La prossima volta diranno che cammino sulle acque».